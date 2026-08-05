Καιρός: Ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρά μελτέμια

Το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει αμετάβλητο μέχρι και το Σαββατοκύριακο, με κύρια χαρακτηριστικά τη ζέστη και τα ισχυρά μελτέμια, κυρίως στο Αιγαίο, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη.

Όπως εξήγησε η μετεωρολόγος, οι βόρειοι άνεμοι ακολουθούν πλέον τον χαρακτηριστικό ημερήσιο κύκλο τους, ενισχυόμενοι από τις μεσημβρινές ώρες και εξασθενώντας σταδιακά από αργά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες.

Παράλληλα, ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και χαμηλής σχετικής υγρασίας διατηρεί τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολύ υψηλά επίπεδα, με την Αττική, τμήματα της Εύβοιας και της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου να βρίσκονται στην κατηγορία 4 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ενώ μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας παραμένει σε κατηγορία υψηλού κινδύνου.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και τις θερμές ώρες πρόσκαιρα στα δυτικά και νότια ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 33 βαθμούς), 23 έως 36 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 38 βαθμούς Κελσίου), 20 έως 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο έως τους 38 βαθμούς Κελσίου), 22 έως 33 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 21 έως 38 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 25 έως 33 βαθμούς στα Δωδεκάνησα (στην Ανατολική Ρόδο έως τους 36 βαθμούς Κελσίου).

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο μέτριοι 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ, με πρόσκαιρη εξασθένηση μετά το απόγευμα.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.