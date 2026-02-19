Καιρός: Ημέρα με ήλιο, νύχτα με... καταιγίδες – Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα ενώ όσο «βαδίζουμε» προς την Παρασκευή τόσο θα «πλησιάζουμε» μία ακόμα κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, στα δυτικά και στα βόρεια τμήματα της χώρας θα υπάρξουν κάποιες νεφώσεις σε αντίθεση με την κεντρική και ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, όπου τα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα είναι πολύ μεγαλύτερα.

Σε περιοχές της Δυτικής Στερεάς, των Επτανήσων, της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς θα σημειωθούν και λίγες ασθενείς τοπικές βροχές που μετά το βράδυ και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής, φαίνεται ότι θα δυναμώσουν και θα γενικευθούν στη Δυτική Ελλάδα.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές σε σχέση με την Αττική.

Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής θα σαρώσει τη χώρα μας άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας με μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Το Σάββατο θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα πιο ανατολικά και νότια θα είναι περισσότερες οι βροχές, οι μπόρες και οι τοπικές καταιγίδες σε σχέση με τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά τμήματα, με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι σε Ήπειρο, Ιόνιο και Δυτική Στερεά, που τις βραδινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ παγετός θα σημειωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 14 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 12 βαθμούς), 1 έως 16 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 3 έως 16 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 11 βαθμούς), 5 έως 16 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 5 έως 18 βαθμούς στην Κρήτη, 3 έως 15 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 8 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους μέτριους 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία ισχυροί 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και βαθμιαία μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις ασθενείς και βαθμιαία σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.