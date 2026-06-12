Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Οι περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό

Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, προβλέπονται νεφώσεις, με βροχές και τοπικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, που βαθμιαία θα ενταθούν και τις θερμές ώρες θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας και μετά το απόγευμα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τα φαινόμενα, κυρίως στα ορεινά, της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς και πιθανόν της Ηπείρου θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 26 βαθμούς), 20 έως 33 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου), 20 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 15 έως 31 βαθμούς στην Κρήτη, 17 έως 34 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 30 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και βαθμιαία στο Βόρειο Αιγαίο μέτριοι 5 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς, με βαθμιαία ενίσχυση σε μέτριους 4-5 μποφόρ και στο Βόρειο Ιόνιο σε ισχυρούς 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις βαθμιαία πυκνότερες με τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, που το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 4-5 μποφόρ.

Νεφώσεις με παροδικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα μέτριοι 4-5 μποφόρ.