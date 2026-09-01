Καιρός: Ισχυροί βοριάδες, καταιγίδες αλλά και… 39αρια

Με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, χωρίς όμως τις ακρότητες των προηγούμενων ημερών, θα υποδεχθούμε τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Ολγα Παπαβγούλη, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα αν και η αστάθεια θα επιμείνει στον ηπειρωτικό κορμό.

Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και πάλι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και δυτικά ορεινά τμήματα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου.

Σιγά σιγά θα αρχίσει να μεταβάλλεται και η ζώνη επιρροής του μελτεμιού. Οι άνεμοι θα αποκτήσουν περισσότερο βόρεια-βορειοανατολική συνιστώσα και οι ισχυρότερες εντάσεις θα αρχίσουν να εντοπίζονται δυτικότερα.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει κάποια ιδιαίτερη μεταβολή, αν και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα σημειώσει μια μικρή άνοδο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά των βορείων, δυτικών και κεντρικών ηπειρωτικών από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στη ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι περιορισμένη έως το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 35, στη Θεσσαλία από 23 έως 39, στην Ήπειρο από 19 έως 37, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 34, στις Κυκλάδες από 22 έως 32 και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 18 έως 33.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.