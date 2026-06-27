Καιρός: Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο αλλά ο υδράργυρος αρχίζει την... ανηφόρα

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα καθώς η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, με λίγες μόνο τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως οι βοριάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η ενίσχυση των ανέμων θα αυξήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όπου αναμένεται υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα.

Από την Τρίτη το μελτέμι θα αρχίσει να εξασθενεί, γεγονός που θα μειώσει τον κίνδυνο πυρκαγιών, όμως ταυτόχρονα θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να ανέβει. Προς τα μέσα της εβδομάδας ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 βαθμούς, καθώς θερμότερες αέριες μάζες από την κεντρική Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα μας.

Παρόλα αυτά, δεν αναμένονται ακραίες τιμές, καθώς το κύμα ζέστης που επηρεάζει την Ευρώπη θα έχει αρχίσει να εξασθενεί όταν φτάσει στην περιοχή μας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34-36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 18 έως 35-37, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 34-36 και τοπικά 37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 21 έως 33-35 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 21 έως 31-33 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 6 μποφόρ θα πνέουν επίσης κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.