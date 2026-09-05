Καιρός: Το καλοκαίρι… επιστρέφει – Άνοδος της θερμοκρασίας

Οι ημέρες αστάθειας με τις ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων και τη Θεσσαλονίκη, φαίνεται να αποτελούν πλέον παρελθόν, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Ο καιρός από σήμερα επανέρχεται σε πιο… καλοκαιρινή διάθεση με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας έως τους 36 βαθμούς σήμερα Σάββατο και τους 38 βαθμούς αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα, καθώς οι βοριάδες θα εξασθενήσουν.

Από την Τρίτη αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να διαφαίνεται άμεση επιστροφή σε φθινοπωρινές τιμές, καθώς ο υδράργυρος θα παραμείνει πάνω από τους 30 βαθμούς τουλάχιστον μέχρι το επόμενο δεκαήμερο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 34, στη Θεσσαλία από 20 έως 35, στην Ήπειρο από 20 έως 34, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 36, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 35, στις Κυκλάδες από 22 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 35 και στην Κρήτη από 19 έως 32.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί ίδιας έντασης

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.