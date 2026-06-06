Καιρός: Καλοκαιρινό σαββατοκύριακο με άνοδο της θερμοκρασίας

Αισθητά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα με τις συνθήκες, πλέον, να είναι σχεδόν καλοκαιρινές και αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το Σαββατοκύριακο η αστάθεια υποχωρεί και η θερμοκρασία παίρνει ξανά την ανηφόρα, ωστόσο απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σήμερα τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, ενώ αύριο ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός, με εξαίρεση τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν πιο οργανωμένες βροχές και καταιγίδες.

Από Δευτέρα και Τρίτη προβλέπεται νέα αύξηση της αστάθειας κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και στην Πελοπόννησο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 10 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 12 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στη Κρήτη από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 3 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου.