Καιρός: Καλοκαιριού συνέχεια και τον Σεπτέμβριο - Πρώτες βροχές στο τέλος της εβδομάδας

Σε καλοκαίρι που...δεν λέει να φύγει εξελίσσεται ο Σεπτέμβριος, καθώς ο καιρός των πρώτων ημερών του φθινοπώρου αναμένεται ιδιαίτερα αίθριος αλλά και εξόχως ζεστός.

Όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, μέσα στην εβδομάδα δεν περιμένουμε αξιόλογες βροχοπτώσεις, αλλά ούτε διακυμάνσεις στη σχετικά υψηλή θερμοκρασία.

Μάλιστα, ο υδράργυρος θα δείξει 32 με 34 βαθμούς από σήμερα, Δευτέρα (8/9), έως και την Τετάρτη (10/9), ενώ από την Παρασκευή θα σημειωθεί μικρή άνοδος, έως τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Περιορισμένες βροχές και ζέστη όλη την εβδομάδα

Παράλληλα οι βροχές θα είναι περιορισμένες στην ελληνική επικράτεια, με τα περισσότερα φαινόμενα να συγκεντρώνονται κυρίως το Σαββατοκύριακο.

Για ακόμα μία φορά, όπως επισημαίνει κ. Μαρουσάκης, η Ελλάδα θα επηρεαστεί από έναν αντικυκλώνα που κινείται από τα βόρεια της Ευρώπης και αλληλεπιδρά με τις χαμηλές πιέσεις περί του Αιγαίου πελάγους.

Σήμερα (8/9) οι βροχές θα περιοριστούν στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας, κατά το απόγευμα, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Την Τρίτη (9/9) θα σημειωθεί γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη (10/9) ο καιρός θα κυλήσει και πάλι αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Μέχρι την Παρασκευή (12/9) θα έχουν επικρατήσει νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.