Καιρός: Καταιγίδες στον ορίζοντα – Προειδοποίηση από τον Σάκη Αρναούτογλου

Συχνές και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου.

Το φαινόμενο δεν αφορά ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο οι βροχές θα είναι επαναλαμβανόμενες και ενδέχεται να διαρκέσουν μέχρι τις 24–25 Νοεμβρίου, εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα.

Ο κορεσμός του εδάφους από τις προηγούμενες κακοκαιρίες αυξάνει τον κίνδυνο υπερχειλίσεων, αλλά και μικροκατολισθήσεων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Ήπειρο και το κεντροβόρειο Ιόνιο, όπου οι τοπικές αρχές καλούνται να προχωρήσουν σε καθαρισμούς ρεμάτων και σχαρών.

Οι πολίτες συνιστάται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών, ειδικά όταν οι βροχές εντείνονται. Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι με σωστή προετοιμασία μπορούν να αποφευχθούν τα περισσότερα προβλήματα, ενώ θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για κάθε αλλαγή στα προγνωστικά στοιχεία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου