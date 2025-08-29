Καιρός: Πού θα ρίχνει καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Η πρόγνωση για την Αττική

Καύσωνας, ισχυροί άνεμοι και αστάθεια, αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών, με το φθινόπωρο να κάνει ζεστό «ποδαρικό» όπως προειδοποίησε και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, δεν αποκλείεται «καύσωνας στις αρχές του μήνα», ενώ το καιρικό σκηνικό θα συμπληρώσουν «ενισχυμένα μελτέμια με ριπές που θα ξεπεράσουν τα 70 km/h στο κεντρικό Αιγαίο τα επόμενα 24ώρα».

Όπως αναφέρουν και οι προβλέψεις της ΕΜΥ, ένα «κοκτέιλ» από βροχές και καταιγίδες αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου, αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.

Καιρός: Φεύγουν τα μελτέμια, έρχεται αστάθεια και ζέστη

Ο κ. Τσατραφύλλιας προειδοποίησε ακόμα, σχετικά με τα μελτέμια πως «Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα στα ανατολικά και νότια της χώρας να είναι δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, προειδοποίησε ακόμα.

Από την Παρασκευή (29/8) και μετά τα μελτέμια θα υποχωρήσουν με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει πιο ασταθής κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Επιπλέον η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Το Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά (σε περιοχές μακριά από τη Θάλασσα) ενώ υπάρχει σαφής τάση για 40άρια από την Τρίτη(2/9) και μετά για 2-3 ημέρες.

Για την Αττική ειδικότερα, ο καιρός της Παρασκευής προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.