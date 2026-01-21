Καιρός: Κόκκινος συναγερμός σε πέντε περιφέρειες – Πού θα χτυπήσει η σφοδρή κακοκαιρία

Σε κλοιό βαρυχειμωνιάς θα βρεθεί τις επόμενες ώρες σχεδόν ολόκληρη η χώρα, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για επικίνδυνη επιδείνωση σε πέντε περιφέρειες, μεταξύ τους και η Αττική.

Σήμερα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, θα συνεχιστούν οι συνθήκες θύελλας με νοτιάδες, αυτήν τη φορά, που θα φτάνουν και πάλι τα 9 με 10 μποφόρ και θα σηκώνουν πολύ υψηλό κυματισμό. Παράλληλα, προβλέπονται ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες.

Οι κόκκινες περιοχές θα είναι: η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αργολίδα, Κορινθία, ενώ όσο πηγαίνουμε προς το μεσημέρι τα φαινόμενα θα ανηφορίζουν κυρίως σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και θα βγουν και στο Αιγαίο.

Και η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας. Η μέρα θα ξεκινήσει με βροχερό καιρό, όμως υπάρχουν ενδείξεις για ένα χρονικό παράθυρο, ουσιαστικά από τις 10 – 11 το πρωί και μετά, κατά το οποίο θα έχουμε τις ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες και στο νομό Αττικής, με κίνδυνο πλημμυρών.

Παράλληλα, σε όλο τον ορεινό και ημιορεινό κορμό της χώρας, προβλέπονται ισχυρές χιονοπτώσεις, με πιθανά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως η Δυτική Μακεδονία και η Δυτική Θεσσαλία. Εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα και με πιθανούς αποκλεισμούς ορεινών περιοχών και επίσης θα χιονίσει και μέσα σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, όπως τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Βέροια, η Έδεσσα και τα προάστια της Θεσσαλονίκης.

Η βελτίωση θα έρθει σταδιακά από την Πέμπτη και μετά.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, προβλέπονται τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις βραδινές ώρες στις Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας , της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και πρόσκαιρα ασθενείς χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα της Ανατολικής Μακεδονίας της Θράκης. Ακόμα, χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της Εύβοιας και των Σποράδων.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 0 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -3 έως 6, στη Θράκη από -5 έως 6, στην Ήπειρο από 0 έως 8 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 4 έως 11 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 1 έως 11 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 10, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 2 έως 7 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 15 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 13 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις τα δυτικά 6 με 8 μποφόρ με εξασθένιση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια και τα νοτιοανατολικά από νοτιοανατολικές 6 με 8 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 12 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο Θερμαϊκό 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 5 βαθμούς.