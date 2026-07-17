Καιρός: Κορυφώνεται η ζέστη τις επόμενες ημέρες, θα ξεπεράσει τους 40 - Πού και πότε έρχονται βροχές

Σε δύο βασικές φάσεις διαμορφώνεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, με νέα ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει η ζέστη αναμένεται όχι μόνο να επιμείνει αλλά και να κορυφωθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να έρχονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ο υδράργυρος είναι πιθανό να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 39-40°C. Οι πόλεις, στις οποίες αναμένουμε την περισσότερη ζέστη είναι η Λαμία και η Λάρισα και ακολουθούν Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο.

Το καλοκαιρίνο σκηνικό δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22–24 Ιουλίου, διακρίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές.

Παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει το πιο σταθερό σήμα υετού.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι σημαντική, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες βροχών και καταιγίδων, με το ισχυρότερο σήμα να εντοπίζεται στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη βόρεια χώρα. Νοτιότερα τα φαινόμενα εμφανίζονται πιο τοπικά και περισσότερο αβέβαια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά:

«Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΖΕΣΤΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.

Η προοπτική του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις. Αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας.

🎯Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΖΕΣΤΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.

✅Η προοπτική του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις. Αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της… pic.twitter.com/ebUjOrkXDt — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 17, 2026

Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τους 39–40°C. Η Λαμία και η Λάρισα εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα, ενώ υψηλές τιμές προβλέπονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22–24 Ιουλίου, διακρίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές. Παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει το πιο σταθερό σήμα υετού.

Οι ensemble προγνώσεις δείχνουν όχι μία απόλυτη εξέλιξη, αλλά το εύρος των πιθανών σεναρίων. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να αξιολογεί καλύτερα τόσο την πιθανότερη πορεία του καιρού όσο και τον βαθμό αβεβαιότητας της πρόγνωσης».