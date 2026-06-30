Καιρός: Κορυφώνεται το κύμα ζέστης με 39άρια – Αλλάζει το σκηνικό στο τέλος της εβδομάδας

Άκρως καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού στη χώρα, με την τελευταία ημέρα του Ιουνίου να είναι και η πιο ζεστή του μήνα, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιες συνθήκες περιμένουμε να δούμε και την Τετάρτη, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους μέχρι και τους 38-39 βαθμούς, κυρίως στη Μακεδονία. Ωστόσο, ο ιστορικός καύσωνας που «έκαψε» την Ευρώπη φαίνεται σιγά σιγά να υποχωρεί.

Από την Πέμπτη και την Παρασκευή πρόκειται να αρχίσει εκ νέου η αστάθεια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, όπου προβλέπονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες και σταδιακή πτώση του υδραργύρου. Ήδη στην Ήπειρο εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις.

Το Σαββατοκύριακο, η κατάσταση θα επιδεινωθεί, με τους βοριάδες να ενισχυονται σημαντικά, φτάνοντας στα πελάγη τα 7-8 μποφόρ, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και θα προκαλέσει τοπικές μπόρες, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Παράλληλα, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Για την Τετάρτη, αυξημένος κίνδυνος προβλέπεται σε περιοχές του Έβρου, της Ηλείας, της Αχαΐας, της Αττικής, της Εύβοιας, της Βοιωτίας και της Ρόδου, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν προσεκτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.