Καιρός: Κορυφώνεται το κύμα ζέστης – Πού θα «χτυπήσει» 40αρια

Κορυφώνεται σήμερα το κύμα ζέστης, το οποίο θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς και θα αρχίσει να υποχωρεί από αύριο.

Ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο βόρειο Ιόνιο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, και σταδιακά προς το μεσημέρι νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επηρεάσουν τμήματα της Ηπείρου και της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, με βελτίωση το βράδυ.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, θα πλησιάσει υψηλές τιμές για την εποχή τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου από τη Λαμία και νοτιότερα, στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα φτάσει μέχρι 40, ίσως τοπικά και 41 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται θερμοκρασίες κοντά στους 35-37 βαθμούς και στην Κρήτη θα πλησιάσει τους 38 το μεσημέρι.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και πιθανώς τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 39, στην Ήπειρο από 19 έως 34, στη Στερεά από 20 έως 36 στην Εύβοια τοπικά 40 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 34, στη Ρόδο από 24 έως 36 και στην Κρήτη από 21 έως 37 τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς.