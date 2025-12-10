Καιρός: Κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ηλιοφάνεια την υπόλοιπη μέρα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και τα φαινόμενα να είναι πλέον τοπικά αλλά και σποραδικά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο, στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία από 8 – 17 βαθμούς και τους ανέμους στα 2 – 6 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 5 – 14 βαθμούς και οι άνεμοι στα 2 – 4 μποφόρ.

Ήπιος θα διατηρηθεί ο καιρός την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία έως 19 βαθμούς και τους ανέμους έως 6 μποφόρ. Σε παρόμοιο μοτίβο ο καιρός και την Παρασκευή.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και ενδεχομένως στην Εύβοια και στην Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 3 έως 14, στην Ήπειρο από 1 έως 14, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 2 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 12, στις Κυκλάδες από 10 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 17 και στην Κρήτη από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ πιθανότητα σποραδικών πρόσκαιρων βροχών υπάρχει κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.