Καιρός: Λιακάδα, ορεινές μπόρες, ζέστη τη μέρα, δροσιά τη νύχτα

Πολύ καλός καιρός προβλέπεται σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας στο σύνολο της επικράτειας.

Στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και μόνο στις περιοχές κυρίως της ορεινής δυτικής Θεσσαλίας και της ορεινής ανατολικής Ηπείρου, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες ή και τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο, στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει αίθριος ουρανός. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 33-36 βαθμούς Κελσίου θα βρεθεί οι ανώτατες τιμές στα βόρεια πεδινά ασφαλώς ηπειρωτικά τμήματα, στους 34-36 στα δυτικά ηπειρωτικά, στους 34 στα Επτάνησα, στους 35-37 στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Βοριάδες στο Αιγαίο βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ.

Για την περιοχή της Αττικής αναμένονται πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-35 βαθμούς Κελσίου.

Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες, πολύ λίγες αραιές νεφώσεις και πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία από 20-34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός Σάββατο και Κυριακή

Καλός ο καιρός προβλέπεται και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Οι θερμοκρασίες στους 32-34 στα βόρεια, στους 35-36 και 34-36 στις υπόλοιπες κεντρικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές. Βοριάδες έως και τέσσερα με πέντε μποφόρ στις περιοχές των Επτανήσων και πέντε με έξι μποφόρ το πολύ στα κεντρικά κυρίως τμήματα του Αιγαίου.

Και την Κυριακή αναμένονται μπόρες, τοπικές βροχές στις κεντρικές από τη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, πιθανότατα ίσως και τοπικά στη Θράκη, αλλά κυρίως στη Μακεδονία.

Οι θερμοκρασίες στους 30-35 στα ηπειρωτικά τμήματα από βορρά προς νότο, στους 32 στα Επτάνησα, 30-34 στις νησιωτικές περιοχές με βοριάδες έως και πέντε μποφόρ στα Επτάνησα, έως και πέντε με έξι μποφόρ στις περιοχές του Αιγαίου.