Καιρός: Λίγες και τοπικές βροχές με φυσιολογικές θερμοκρασίες

Η μικρή... «άνοιξη» μέσα στον Δεκέμβριο συνεχίζεται και σήμερα.

Στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις. Στη Θράκη, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Δυτική Στερεά, στην Δυτική Πελοπόννησο και στο υπόλοιπο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο και στην Ήπειρο θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Στα ηπειρωτικά η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 3 έως 15, στην Στερεά από 5 έως 16, στην Πελοπόννησο από 6 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 14, στις Κυκλάδες από 12 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 8 έως 18 και στην Κρήτη από9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου.