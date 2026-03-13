Καιρός: Λίγη ακόμα... άνοιξη πριν επανέλθει ο χειμώνας

Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα Παρασκευή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (Μεσσηνία), ορεινές της Κρήτης και τμήματα των Δωδεκανήσων αναμένονται λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως με τη μορφή μπόρας.

Στην Αττική θα σημειωθούν λίγες αραιές νεφώσεις με εκτεταμένα διαστήματα ηλιοφάνειας ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις.

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο, ο καιρός θα αλλάξει και θα... θυμίσει χειμώνα. Από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ στα ορεινά – κυρίως της βόρειας και δυτικής Ελλάδας – δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες βροχές στα ηπειρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο, το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία 0 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 16-17, στην Ήπειρο από 3 έως 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 17, στη Στερεά από 3 έως 17-18, στην Εύβοια από 4 έως 18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 17-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 15-17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 16-17, και στην Κρήτη από 8 έως 17 και τα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι . Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς.