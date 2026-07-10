Καιρός: Λιγοστεύουν βροχές και μπόρες, ανεβαίνει ο υδράργυρος

Αλλάζει ξανά πρόσωπο από σήμερα ο καιρός καθώς τα φαινόμενα θα περιοριστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα επανέλθει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, λίγες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι αισθητά βελτιωμένος και πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 34 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ενδείξεις για επεισόδιο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να επικρατήσουν πλήρως καλοκαιρινές συνθήκες, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως την Κυριακή, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν ή να βρεθούν στις παραλίες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, έως το πρωί αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και στο Κεντρικό Αιγαίο. Στη συνέχεια τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά και στη συνέχεια στην Στερεά, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 18 έως 32, στη Στερεά από 20 έως 35, στην Πελοπόννησο από 15 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 32, και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα στον Θερμαϊκό και στις θαλάσσιες περιοχές πέριξ των Σποράδων της Χαλκιδικής και της Θάσου θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.