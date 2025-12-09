Καιρός: Λιγότερες βροχές, υψηλότερες θερμοκρασίες και δυνατοί άνεμοι

Βελτιώνεται σημαντικά ο καιρός από σήμερα. Οι βροχές θα εξασθενήσουν σημαντικά και σχεδόν σε όλη τη χώρα θα αποκτήσουν τοπικό χαρακτήρα ή θα σταματήσουν εντελώς, ενώ θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο έντασης έως και 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο καιρός θα διατηρηθεί βελτιωμένος μέχρι και το σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε λίγο υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στα βορειοανατολικά, ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 5 έως 14, στην Ήπειρο από 3 έως 14, στη Στερεά από 5 έως 15, στην Πελοπόννησο από 6 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 12, στις Κυκλάδες από 10 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 17 και στην Κρήτη από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.