Ήταν ένα ομολογουμένως ευπρόσδεκτο διάλειμμα από τις αστείρευτες ζέστες του Ιουλίου, αλλά η φευγαλέα επιδείνωση του καιρού αυτές τις ημέρες, που θύμιζε φθινόπωρο, σταδιακά υποχωρεί.

Όπως προβλέπει η ΕΜΥ, το σκηνικό με τις διάχυτες νεφώσεις, τοπικές βροχές, καταιγίδες και χαμηλή για την εποχή θερμοκρασία θα κρατήσει το πολύ μέχρι αύριο Τετάρτη (20/8), σημειώνοντας σταδιακή βελτίωση.

Σήμερα μία ισχυρή βροχή, την οποία είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, ξάφνιασε τους Αθηναίους λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι. Λόγω του προχωρημένου... θέρους ελάχιστοι είχαν μαζί τους ομπρέλες με συνέπεια να ταλαιπωρηθούν από το νερό. Η έντονη βροχόπτωση σε λίγα λεπτά υποχώρησε και αυτή την ώρα (14.15) απλά ψιχαλίζει.

Πρόβλεψη ΕΜΥ - Πότε μας αφήνει το «φθινόπωρο»

Όπως αναφέρει το καιρικό δελτίο της Υπηρεσίας, σήμερα Τρίτη (19/8) θα δούμε μόνο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη (20/8) θα παραμείνει εν γένει αίθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα καταγραφούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σχεδόν ανεπαίσθητη άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αισθητή αλλαγή θα νιώσουμε από την Πέμπτη (21/8), με την άνοδο της θερμοκρασίας και την αραίωση της νέφωσης να συνεχίζεται.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.