Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες η 25η Μαρτίου - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Η ημέρα της 25ης Μαρτίου πλησιάζει και όπως όλα δείχνουν το «χειμωνιάτικο» σκηνικό θα παραμείνει και την ημέρα της Εθνικής εορτής.
Ήδη σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αν εξαιρέσουμε μια μικρή δόση ηλιοφάνειας που προβλέπεται για την Κυριακή, από τη Δευτέρα (23/3) ο καιρός θα είναι ασταθής με τοπικές βροχές.
Ωστόσο, θετικό είναι ότι με μια πρώτη εκτίμηση την Τετάρτη (25/3) η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.
Καιρός την 25η Μαρτίου: Η πρόγνωση της ΕΜΥ
Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει ότι την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, ενώ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια. Ακόμη το δελτίο κάνει λόγο για τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.