Καιρός: Με θερμοκρασίες... Ιουνίου το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου

Άκρως καλοκαιρινό θα είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου αφού ο καιρός αρνείται να... εναρμονιστεί με το ημερολόγιο!

Σήμερα, Ηλιοφάνεια αναμένεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν στη βόρεια Ελλάδα.

Η εικόνα του καιρού, πάντως, δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα αφού στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πιθανότατα βροχής μόνο στο ορεινό κομμάτι της Πελοποννήσου.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα, όπου υπάρχει και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 19 έως 34, στην Ήπειρο από 18 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 32, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 23 έως 29, και στην Κρήτη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.