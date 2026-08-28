Καιρός: Μειώνεται η ζέστη, αυξάνεται το μελτέμι και ο κίνδυνος για πυρκαγιές

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο χάρτης επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, σήμερα οι συνθήκες γίνονται ακόμη πιο δύσκολες σε σχέση με χθες, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κάρπαθο, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Η πιο δύσκολη ημέρα αναμένεται να είναι η αυριανή, καθώς υπάρχει πιθανότητα οι άνεμοι να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, με τις ριπές να αγγίζουν τοπικά τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.

Το θετικό είναι ότι παρά την ενίσχυση των ανέμων, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Από την Κυριακή οι άνεμοι αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν, ενώ ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 35 – 36 βαθμούς, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 37 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 35-37 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 23 έως 39 βαθμούς, στην Ήπειρο από 22 έως 38 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 37-39 βαθμούς και τοπικά έως 40 βαθμούς, στα Επτάνησα από 24 έως 37 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 23 έως 30-34 βαθμούς, αλλά στη Ρόδο και την Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη τα 8 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 ως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.