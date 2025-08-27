Καιρός: Μελτέμι, ηλιοφάνεια και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι στα νοτιοανατολικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κανονικά επίπεδα, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές.

Η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί σχεδόν παντού, ενισχύοντας την καλοκαιρινή αίσθηση, αν και το μελτέμι θα διατηρήσει την αίσθηση δροσιάς στις περισσότερες περιοχές.

Όλα δείχνουν πως και τις επόμενες ημέρες το σκηνικό δε θα αλλάξει σημαντικά, καθώς το μελτέμι θα παραμείνει ενεργό, διατηρώντας τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα και χαρίζοντας γενικά ευχάριστες συνθήκες σε όσους βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.

Το τέλος του Αυγούστου έρχεται με σταθερότητα, έντονη ηλιοφάνεια και τυπικό καλοκαιρινό καιρό, με μόνη εξαίρεση κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά, που όμως δεν αναμένεται να επηρεάσουν το γενικότερο κλίμα.

Παρά τη σταθερή παρουσία των βοριάδων, η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις, δημιουργώντας συνθήκες ιδανικές για όσους βρίσκονται σε διακοπές αλλά και για εκείνους που έχουν επιστρέψει στην πόλη.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Προοδευτικά οι νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας από το μεσημέρι και μετά τοπικούς όμβρους σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και πιθανώς της Κεντρικής Στερεάς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στη Θεσσαλία από 17 έως 32-34, στην Ήπειρο από 16 έως 30-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34, στα Επτάνησα από 18 έως 31-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 29-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29-30 βαθμούς.