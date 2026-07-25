Καιρός: Μετά τα μπουρίνια, έρχονται οι ζέστες - Πώς θα κυλήσει το επόμενο 15ημερο

Μετά την πρωτοφανή για την εποχή κακοκαιρία με καταιγίδες, κεραυνούς και πτώση θερμοκρασίας, έρχονται οι ζέστες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός τις επόμενες 15 ημέρες αναμένεται να βελτιωθεί, ενώ αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά όχι σε παρατεταμένο και ακραίο καύσωνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η θερμοκρασία ανεβαίνει πρόσκαιρα γύρω στις 28–29 Ιουλίου, υποχωρεί λίγο προς το τέλος του μήνα και παρουσιάζει νέα ανοδική τάση στις αρχές Αυγούστου, ενώ στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, οι μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν κατά διαστήματα τους 36–38°C.

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Αναλυτικά η ανάρτηση

Η προοπτική των επόμενων 15 ημερών δείχνει ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν βρίσκεται στον κύριο πυρήνα της έντονης θερμής ανωμαλίας, η οποία παραμένει περισσότερο στη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Για την Ελλάδα, η εικόνα παραπέμπει σε διαδοχικές θερμές εξάρσεις, αλλά όχι σε παρατεταμένο και ακραίο καύσωνα.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει πρόσκαιρα γύρω στις 28–29 Ιουλίου, υποχωρεί λίγο προς το τέλος του μήνα και παρουσιάζει νέα ανοδική τάση στις αρχές Αυγούστου.

Στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, οι μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν κατά διαστήματα τους 36–38°C, χωρίς όμως αξιόλογο υετικό σήμα.

Η αβεβαιότητα αυξάνεται μετά τη 10η ημέρα, επομένως η εικόνα χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση.

Συνολικά, το βασικό μήνυμα είναι ζέστη με διακυμάνσεις, περιορισμένα φαινόμενα και όχι σταθερή καυτή περίοδος.