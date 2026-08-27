Καιρός: Μετά τον καύσωνα, «Hot, Dry, Windy» και συναγερμός για πυρκαγιές

Η ενίσχυση των βοριάδων μπορεί να σημαίνει μια μικρή ανάσα δροσιάς, ταυτόχρονα όμως χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου για τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, από σήμερα, το λεγόμενο τρίπτυχο Hot, Dry, Windy (Ζέστη, Ξηρασία, Άνεμοι) θα είναι στο απόγειό του.

Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ σε συνδυασμό με θερμοκρασία 38-40 βαθμών Κελσίου. Οι συνθήκες στο Αιγαίο θα γίνουν θυελλώδεις φτάνοντας και τα 8 μποφόρ, κάτι που θα ρίξει την θερμοκρασία.

Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα ωστόσο θα υπάρξει μια υστέρηση στην υποχώρηση της ζέστης.

Σε γενικές γραμμές από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πιο ήπιες θερμοκρασίες – όχι συνθήκες καύσωνα – και περαιτέρω πτώση από τις 4-5 Σεπτεμβρίου και μετά. Από τη Δευτέρα 31/8 θα πέσει και η θερμοκρασία.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες.

Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 22 έως 35-37 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 24 έως 39 βαθμούς, στην Ήπειρο από 23 έως 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 37-39 βαθμούς και τοπικά έως 40 βαθμούς, στα Επτάνησα από 25 έως 35-36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 24 έως 32-35 βαθμούς, αλλά στη Ρόδο οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 38 βαθμούς και στην Κρήτη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 6, στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά του μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.