Καιρός: Μια κρύο, μια ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβρης - Νέα σκαμπανεβάσματα στις θερμοκρασίες

Σκαμπανεβάσματα αναμένεται να δούμε τις επόμενες στο σκηνικό του καιρού, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος τονίζει την πρόσκαιρη άνοδο του υδραργύρου που αναμένεται την Κυριακή, αλλά και τις μεταβολές που θα ακολουθήσουν στο επόμενο διάστημα.

Η ανάλυση των μετεωρολογικών χαρτών δείχνει μια σταδιακή αλλαγή στον καιρό με την Κυριακή να χαρακτηρίζεται από μια μικρή αλλά αισθητή αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτή η άνοδος θα είναι προσωρινή, καθώς από τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες μεταβολές που θα επηρεάσουν το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Αμέσως μετά το μικρό κύμα ζέστης, θα δούμε νέες διακυμάνσεις. Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί ότι οι μεταβολές αυτές θα επηρεάσουν τη θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική αστάθεια.

Στο τέλος του βίντεο, ο μετεωρολόγος αναφέρει ένα πρώτο στοιχείο που αφορά την εξέλιξη του καιρού προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.