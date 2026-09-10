Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας πριν την… έλευση του φθινοπώρου

Τελευταία (;) καλοκαιρινά σκιρτήματα του καιρού σήμερα, αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της Όλγα Παπαβγούλη.

Από το Σάββατο όμως αρχίζει σταδιακά να αλλάζει η εικόνα του καιρού, αρχικά από τα βορειοδυτικά.

Το βαρομετρικό χαμηλό που θα δημιουργηθεί σήμερα στην περιοχή της Ιταλίας θα αρχίσει να πλησιάζει τη χώρα μας, φέρνοντας περισσότερες βροχές και πιθανόν τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Σήμερα αρχίζει ουσιαστικά η πρώτη φάση της επίδρασης του βαρομετρικού χαμηλού που θα διαμορφωθεί στην περιοχή της Ιταλίας. Το συγκεκριμένο σύστημα φαίνεται πως θα επηρεάσει τον καιρό μας σε δύο διαφορετικές φάσεις.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στον ορεινό άξονα της Πίνδου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 29-31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 31-33 και τοπικά 34 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 34-36, στην Ήπειρο από 16 έως 32-33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 32-34 και τοπικά 35 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 30-32 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 29-31, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νοτιότερα πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί, επίσης με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου.