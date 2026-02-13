Καιρός: Μικρή βελτίωση πριν τη νέα επιδείνωση – Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Πρόσκαιρη βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα καθώς μέχρι και το μεσημέρι θα έχουμε κάποια φαινόμενα τοπικά ισχυρά, κυρίως στην Κρήτη, μέσα στο Αιγαίο, αλλά και τον Έβρο.

Από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, οι βροχές θα αρχίσουν να λιγοστεύουν, ωστόσο θα επιμείνουν οι θυελλώδεις άνεμοι, ακόμη που θα φτάνουν ακόμα και 9 μποφόρ.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αύριο στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα καταγραφούν νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 13/02/2026, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως σε τμήματα του Ιονίου, της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, της Κρήτης, του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Οι καταιγίδες κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ, πιθανώς στα νότια πελάγη τοπικά και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά δυτικοί με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και πιθανώς τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14-16 βαθμούς Κελσίου.