Καιρός: «Μοιρασμένη» στα δύο η χώρα - Πρόγνωση Τσατραφύλλια για 40άρια και Δεκαπενταύγουστο

Ο καιρός επιστρέφει στα καθιερωμένα, «μίνι καύσωνα», επίπεδα σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, ο οποίος παρουσίασε τα προγνωστικά στοιχεία για τον Δεκαπενταύγουστο.

Καιρός: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

«"Επανέρχονται τα 40ρια..."

Γεια σας!

Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς.

Τουναντίον τις επόμενες ημέρες, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τετάρτη 13/5 θα αρχίσει να υποχωρεί η ζέστη στις παραπάνω περιοχές.

Τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους.

Τον Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες.

Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά.

Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία!»