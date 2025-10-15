Καιρός: Νέα επιδείνωση από σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με διπλό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται στη χώρα από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες.

Οι περιοχές που αναμένεται να πλήξουν τα πιο έντονα φαινόμενα, από σήμερα, είναι η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Θεσσαλία, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί μετά την Κυριακή προς Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα, αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού, αρχικά από τα ανατολικά ηπειρωτικά, με βροχές από τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές όπως η δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Νότιο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Νότιο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 20, στη Θεσσαλία από 10 έως 22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 22 (στα Δωδεκάνησα μέχρι 24) και στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές, με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς.