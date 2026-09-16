Καιρός: Νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ακόμα πιο φθινοπωρινός ο καιρός από σήμερα (16/9), με αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές να πληθαίνουν ανά την επικράτεια. Στα νότια αναμένονται πιο έντονα φαινόμενα, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάζει έντονες πτώσεις, σηματοδοτώντας την πρώτη αισθητή αλλαγή ενόψει του φθινοπώρου. Στα δυτικά της Πελοποννήσου και στις περιοχές των Κυκλάδων αναμένοτναι τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης.

Λίγες τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι και το βράδυ. Στις νότιες περιοχές της Πελοποννήσου, στα Κύθηρα και στην Κρήτη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές, μπόρες και δυνατές καταιγίδες κατά περιόδους, όπου, λόγω και των προηγούμενων βροχοπτώσεων, καθιστούν πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα.

Καιρός: Ο «χάρτης» της κακοκαιρίας

Δείτε ζωντανά σε ποιες περιοχές βρέχει

Στην Αττική αναμένοτναι λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες λίγο παραπάνω στα κεντροανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία από 20-28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε μικρή πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές σε πεδινές περιοχές κοντά στην πόλη και μέσα στην πόλη. Η θερμοκρασία από 17-25 βαθμούς Κελσίου.

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Παράλληλα, η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει κάτω από τους 30 βαθμούς και αναμένεται να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα και αύριο. Από την Πέμπτη (17/9), τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά στα Δωδεκάνησα και ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ από την Παρασκευή (18/9) η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, ξεπερνώντας και πάλι τους 30 βαθμούς, με επιστροφή της καλοκαιρίας σε όλη τη χώρα.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση του meteo

Bροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας και συγκεκριμένα στα Επτάνησα, στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη.

Στη συνέχεια τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Σημαντική πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει και σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων εμφανίζεται στην Κρήτη κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν κατά τις βραδινές ώρες.

Μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται στη Δυτική Ελλάδα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 12 έως 28 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 29, στην Πελοπόννησο από 12 έως 29 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 16 έως 27, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 26 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες- βορειοανατολικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ από βόρειες- βορειοδυτικές διευθύνσεις θα πνέουν στα Δωδεκάνησα. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ κυρίως από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς.