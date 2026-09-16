Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ σήμερα: Ποιοι κλάδοι κατεβαίνουν για συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ στην Αττική, με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η στάση εργασίας ξεκινά στις 12:00, ενώ στις 13:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Με την κινητοποίηση αυτή, το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων επιδιώκει να διαμαρτυρηθεί για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών, όπως η Υγεία και η Παιδεία.

ΑΔΕΔΥ - Το πρόγραμα των κινητοποιήσεων

Στο πρόγραμμα δράσης που ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, λαμβάνονται υπόψη και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, για τις οποίες αναφέρει ότι «σε καμιά περίπτωση δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους, καθώς και της συνεχιζόμενης επίθεσης που δεχόμαστε με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση, την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας κλπ».

Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:

«Τετάρτη, 16 Σεπτέμβρη, ημέρα 2ης ψηφοφορίας στη Βουλή, για τη Συνταγματική αναθεώρηση, πραγματοποίηση Στάσης Εργασίας στην Αττική από ώρα 12.00 έως τη λήξη της βάρδιας, για τους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση ώρα 13.00, στο Σύνταγμα.

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Κάλεσμα σε Ομοσπονδίες να συνεδριάσουν άμεσα και να αποφασίσουν για την οργάνωση του αγώνα και να προχωρήσουν μαζί με τα σωματεία – μέλη τους σε συγκεκριμένο σχεδιασμό ενημέρωσης σε όλους τους χώρους ευθύνης τους.

Πέμπτη, 17 Σεπτέμβρη, σύσκεψη Ομοσπονδιών προκειμένου να οργανωθεί η μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για όλα τα μέτωπα πάλης και τα αιτήματά μας (οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά) και ο παραπέρα προγραμματισμός των κινητοποιήσεών μας.

Παρασκευή, 18 Σεπτέμβρη, ημέρα επετείου δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, κάλεσμα στη συγκέντρωση, που θα γίνει ώρα 17:30 στο μνημείο του Παύλου Φύσσα.

Οργάνωση Περιφερειακών Συσκέψεων ανά Περιφέρεια, σε συνεργασία μετά τα κατά τόπους Νομαρχιακά Τμήματα, με ταυτόχρονη πραγματοποίηση συγκεντρώσεων, συλλαλητηρίων, άλλων κινηματικών δράσεων, συνεντεύξεων τύπου κλπ. Δευτέρα, 28 Σεπτέμβρη, Περιφερειακή Σύσκεψη και οργάνωση δράσεων στη Θεσσαλονίκη.

Οργάνωση ποικιλόμορφης ενημερωτικής προπαγανδιστικής καμπάνιας, ανάδειξης των αιτημάτων μας και της ανάγκης ικανοποίησής τους.

Πέμπτη, 1 Οκτώβρη, Πανελλαδική Ημέρα Δράσης, με διάφορες μορφές, συγκεντρώσεις για όλους τους κλάδους του δημοσίου, σε όλους τους χώρους δουλειάς, καταλήψεις και κινηματικές δράσεις κάθε μορφής.

Απεργιακή κινητοποίηση μέσα στον Οκτώβρη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση θα φέρει για ψήφιση τα μέτρα – εξαγγελίες ΔΕΘ, με προοπτική κλιμάκωσης και συνάντησης με τον ιδιωτικό τομέα

Στήριξη κλαδικών κινητοποιήσεων».