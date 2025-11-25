Καιρός: Νέα επικίνδυνη κακοκαιρία προ των πυλών – Πού θα χτυπήσει

Νέα κακοκαιρία αναμένεται τις επόμενες ώρες κατά τις οποίες προβλέπεται να πέσουν μεγάλα ύψη βροχής στις περιοχές που βρέθηκαν ήδη στο μάτι του κυκλώνα τις προηγούμενες ημέρες.

Την ανησυχία της εξέφρασε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία, δίνουν άλλους διακόσιους τόνους νερού ανά στρέμμα σε βαριά πληγωμένες περιοχές, όπως είναι η Κέρκυρα.

Σήμερα αναμένονται βροχές στη δυτική και τη νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, ωστόσο οι καταιγίδες είναι εντοπισμένες στο βόρειο Ιόνιο.

Αύριο οι καταιγίδες ουσιαστικά θα επεκταθούν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Αναμένοντας όμως έντονα φαινόμενα και στα βόρεια, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή το σύστημα βαραίνει και επιδεινώνεται η κατάσταση με θυελλώδεις νοτιάδες στα 8 μποφόρ. Το σύστημα θα κινηθεί ανατολικά και θα πληθύνουν και οι περιοχές με τα έντονα φαινόμενα. Ανάμεσα στις περιοχές που θα επηρεαστούν θα είναι είναι η Δυτική Ελλάδα. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες τόσο στα δυτικά, όσο και στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο.

Από το βράδυ της Τετάρτης και μετά (Πέμπτη και Παρασκευή) θα έχουμε τοπικές καταιγίδες και στην Αττική.

Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά και την Κυριακή στην υπόλοιπη χώρα. Μέχρι τότε είναι πολλές οι ώρες, πολλές και οι πληγές και πολύ και η προσοχή που χρειάζεται τόσος καιρός.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, βροχές θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη και στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα Βόρεια Επτάνησα και στην ήπειρο όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν επίσης κατά τόπους στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ από το βράδυ βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε νησιωτικά τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 16-18, στη Θεσσαλία από 4 έως 16-18 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 18-20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 18 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 19-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι επίσης με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και πιθανόν στα βορειότερα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.