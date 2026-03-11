Καιρός: Νεφώσεις και χαμηλές θερμοκρασίας – Πού θα χρειαστούν οι ομπρέλες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύριο χαρακτηριστικό τη συννεφιά και το κρύο.

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στη Στερεά και την Εύβοια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Κρήτη και από το μεσημέρι ασθενείς βροχές σε περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Η ορατότητα να είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 16-17, στην Ήπειρο από 1 έως 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 15, στη Στερεά από 2 έως 15-17, στην Εύβοια από 1 έως 15-16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 16-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 3 έως 17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 8 έως 16-18, και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 9 έως 17-18 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο από βορειοανατολικές και στα νότια από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ με εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς.