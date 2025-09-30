Από αύριο αργά το βράδυ (01/10) προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό του καιρού, με πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος τονίζει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές σχεδόν Πανελλαδικής εμβέλειας, οι ισχυρές καταιγίδες, οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη, η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια αλλά και τα χιόνια στα ορεινά κυρίως της Βορειοδυτικής χώρας, ενώ συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει ακόμα και πάνω περίπου από τα 700-800 μέτρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής.

Με βάση την πρόγνωση μάλιστα τα πιο ισχυρά καιρικά φαινόμενα φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, στα Βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Καιρός: Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Ο Γιάννης Καλλιάνος, μέσα από την πρόγνωση που δημοσίευσε στο Facebook, αναφέρει: «Πανελλαδικά άστατος καιρός την Πέμπτη και Παρασκευή: Μετά από αρκετό καιρό, ήρθε η ώρα να μας επισκεφτεί ένα καλά οργανωμένο σύστημα το οποίο θα μας επηρεάσει το διήμερο της προσεχούς Πέμπτης και Παρασκευής.

Το ξεκίνημα της κακοκαιρίας: Από αργά το βράδυ της Τετάρτης και μέσα στη νύχτα προς το ξημέρωμα της Πέμπτης θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα Δυτικά ηπειρωτικά ενώ μέχρι το πέρας της Πέμπτης τα φαινόμενα θα έχουν επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Την Παρασκευή το πρωί τα ισχυρά φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως το ανατολικό τμήμα του Αιγαίου ενώ ταυτόχρονα θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιο ήπιες όμως εντάσεις. Σταδιακά μέχρι το πέρας της Παρασκευής φαίνεται ότι το σύστημα αυτό θα παύει να μας επηρεάζει και θα μείνουν απλά κάποιες λίγες τοπικές βροχές το Σάββατο.

Πιθανά τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα: Τα πιο ισχυρά φαινόμενα φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, στα Βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (περίπου το πρωί της Παρασκευής εκεί). Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και σε άλλες πιο κεντρικές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στην Αττική που φαίνεται ότι μέσα στην Πέμπτη θα επηρεαστεί και αυτή από το σύστημα αυτό με βροχές και πιθανές καταιγίδες.

Όχι στην άσκοπη χρήση του 112: Υπάρχουν ραντάρ που αποτυπώνουν ξεκάθαρα την κίνηση ενός πυρήνα καταιγίδων, μιας γραμμής λαίλαπας ή ακόμα και την ένταση των φαινομένων ακόμη και σε πολύ τοπικό επίπεδο.

Καλό θα ήταν επομένως, για να μην συμβεί αυτό που έγινε άσκοπα στη Δυτική Ελλάδα πριν από 2-3 μέρες, η χρήση του 112 να μην γίνεται μόνο και μόνο επειδή κάποια μοντέλα δίνουν σε προγνωστικό επίπεδο πολλά χιλιοστά βροχής σε συγκεκριμένες περιοχές αλλά να δοθεί προσοχή στις περιοχές που πλησιάζουν τα έντονα φαινόμενα.

Δηλαδή, ο συνδυασμός των προγνωστικών μοντέλων, ο τύπους του καιρού, η θέση του χαμηλού, η κίνηση των πυρήνων καταιγίδων και των βροχοπτώσεων αλλά και η εμπειρία των προγνωστών είναι ικανά για να γίνεται πιο σωστά η χρήση του 112.

Ισχυροί άνεμοι: Οι άνεμοι στα πελάγη κατά τη διάρκεια του διημέρου Πέμπτης και Παρασκευής θα πνέουν ισχυροί με εντάσεις που θα αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ (ειδικά την Πέμπτη). Πιθανή απότομη ενίσχυση των ανέμων ίσως υπάρξει και στην περίπτωση απότομης έναρξης μιας καταιγίδας.

Ο χάρτης της κακοκαιρίας

Ο μετεωρολόγος, παρέθεσε χάρτη κατά τον οποίο δείχνει πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα.

«Με βάση το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόγνωσης (ECMWF), στον χάρτη από το windy.com, αποτυπώνονται με χρωματισμούς οι περιοχές που θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της Πέμπτης - Παρασκευής. Εκεί που τα χρώματα είναι κίτρινα και ειδικά πορτοκαλί τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Όπως βλέπετε θα βρέξει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλού πιο ήπια και πιο τοπικά, αλλού πιο γενικευμένα και πιο ισχυρά.

Πάντως η κακοκαιρία αυτή είναι μια τυπική κακοκαιρία της εποχής που κάθε χρόνο βιώνουμε, πολλές φορές. Όμως χρειάζεται μια προσοχή όταν δούμε ότι στην περιοχή μας ξεκινούν έντονα φαινόμενα», δήλωσε στο Facebook.

Χάρτης Κακοκαιρίας | windy.com