Καιρός: Νέο κύμα ζέστης και 40άρια προ των πυλών - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία τις επόμενες ημέρες, με το θερμό κύμα να κορυφώνεται την Κυριακή (19/07), όταν σε ορισμένες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη, σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, η ζέστη θα ενταθεί περαιτέρω, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Αργολίδα, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 39. Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και το νότιο Κρητικό Πέλαγος διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, με τις συγκεκριμένες περιοχές να βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες μόνο τοπικές βροχές.

Μπόρες και τοπικά μπουρίνια από την Πέμπτη

Από την Πέμπτη (16/07) αναμένεται ενίσχυση της αστάθειας, κυρίως στα βόρεια ορεινά και στις περιοχές κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την εκδήλωση ισχυρών απογευματινών φαινομένων, με πιθανότητα ακόμη και για τοπικά μπουρίνια.

Την ίδια ημέρα οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στη δυτική Ελλάδα και κυρίως στην περιοχή του Αγρινίου η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Κορυφώνεται η ζέστη το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή (17/07) προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση της αστάθειας στα βόρεια, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, από την Εύβοια έως τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, που θα φτάσουν ξανά τους 38 βαθμούς, και ισχυρών ανέμων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Το θερμό επεισόδιο θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή, όταν αναμένονται τα πρώτα τοπικά 40άρια στο εσωτερικό της χώρας και σε περιοχές της Πελοποννήσου. Στην Αττική η θερμοκρασία εκτιμάται ότι θα φτάσει έως τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ από την Τρίτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Με βάση τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) για τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας ισχύει αυξημένη επιφυλακή, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων.