Καιρός: Νέος γύρος βροχών από την Κυριακή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Πρόσκαιρη βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά, νέα κύματα βροχοπτώσεων αναμένονται την Κυριακή και ξανά την ερχόμενη Τρίτη.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, οι βροχές της Κυριακής θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Αντίθετα, το σύστημα της Τρίτης εμφανίζεται πιο οργανωμένο και αναμένεται να επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, πριν τα φαινόμενα σταδιακά εξασθενήσουν και κοπάσουν.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΗΡΕΜΟΥΝ ΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ

Η ατμόσφαιρα φαίνεται να επιστρέφει σε πιο ήπιους ρυθμούς, καθώς η αστάθεια από το απόγευμα υποχωρεί στα ανατολικά. Ωστόσο, η βελτίωση δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, αφού νέα επεισόδια βροχών αναμένονται την Κυριακή και εκ νέου την Τρίτη.

Οι βροχές της Κυριακής θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ το σύστημα της Τρίτης θα είναι πιο οργανωμένο και θα απασχολήσει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, πριν τα φαινόμενα εξασθενήσουν σταδιακά.

Όσον αφορά τους ανέμους, την Κυριακή αναμένονται ενισχυμένοι νοτιάδες, που στο Αιγαίο ενδέχεται τοπικά να φτάσουν ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ. Την Τρίτη οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς, παραμένοντας κατά τόπους ισχυροί.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα διατηρηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας ακόμη και τους 20°C. Από την Τρίτη θα σημειώσει πτώση, κυμαινόμενη στους 16 με 17°C, τιμές που εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Οι φετινές Αλκυονίδες ημέρες μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα αισθητές, όμως η χώρα ωφελήθηκε από σημαντικά αποθέματα νερού.»