Καιρός: Ο Μαρουσάκης αναλύει το φαινόμενο «Ωμέγα» εμποδιστής» - Η θερμοκρασία έως τα Χριστούγεννα

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε ότι ο ήπιος καιρός θα συνεχιστεί για τις επόμενες 5–7 ημέρες. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στον αντικυκλώνα τύπου «Ωμέγα», ο οποίος λειτουργεί ως εμποδιστής, μπλοκάροντας την πορεία των κακοκαιριών προς τη χώρα μας.

Παρά την γενική ηρεμία, ο βροχερός καιρός θα επιμείνει στα ανατολικά, με τους βοριάδες να κυριαρχούν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 16 βαθμούς, ενώ η νέα εβδομάδα ξεκινά με λίγες βροχές και δυνατούς ανέμους.

Στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα καθαρίζει, αλλά τις πρώτες πρωινές ώρες και το βράδυ θα επικρατεί έντονο κρύο.

Προς το τέλος της εβδομάδας, ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, χαρίζοντας μια μικρή «ανάσα» ζέστης πριν την επιστροφή των κακοκαιριών.

Ανάρτηση Μαρουσάκη

Στην ανάλυσή του, ο μετεωρολόγος σημειώνει:

«Μετά τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας, ατμοσφαιρικό ‘βουνό’ θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου, κλείνοντας τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες και χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες συνθήκες. Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες στο Αιγαίο και το κρύο τη νύχτα και το πρωί.»

Πρώτη εικόνα για τα Χριστούγεννα

Μετά την ανάπαυλα των 5–7 ημερών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να οδηγεί εκ νέου σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Έτσι, μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιο καιρό κοντά στα Χριστούγεννα.

Αντίθετα, πιο άστατος και ψυχρός καιρός φαίνεται να επικρατεί, με πιθανές βροχές και χιόνια στα ορεινά — συνθήκες που ταιριάζουν περισσότερο με την εποχή και το εορταστικό κλίμα.