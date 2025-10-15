Καιρός: Ο Νοέμβριος με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα – Τι δείχνουν 400 σενάρια

Το meteo.gr κάνει λόγο για θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα αυτόν τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, ο φετινός Νοέμβριος αναμένεται θερμότερος από το συνηθισμένο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

78,5% πιθανότητα η μέση θερμοκρασία να είναι υψηλότερη από τα κανονικά επίπεδα (1993–2016).

Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Νοεμβρίου 2025 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Οκτωβρίου. Η μέση τιμή των 400 διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος. | meteo.gr

Αναλυτικά:

Απόκλιση 0–1°C: 26%

Απόκλιση 1–2°C: 30%

Απόκλιση πάνω από 2°C: 22,5%

Αντίθετα, οι πιθανότητες για χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι μικρότερες:

Απόκλιση 0–1°C κάτω: 16%

Απόκλιση πάνω από 1°C κάτω: 5,5%

Η μέση τιμή όλων των σεναρίων είναι +0,99°C.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι προγνώσεις δείχνουν θετικές αποκλίσεις σχεδόν παντού, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να εντοπίζονται στην Ανατολική και κυρίως Βορειοανατολική Ευρώπη, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τον +1°C.

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε 400 διαφορετικά σενάρια από 8 διεθνή κέντρα πρόγνωσης (ECMWF, UKMO, Meteo-France, JMA, NCEP, DWD, CMCC, BOM) και συγκεντρώνονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Χάρτης απόκλισης της μέσης θερμοκρασίας Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με την μέση τιμή των 400 μακροπρόθεσμων προγνώσεων που εκδόθηκαν αρχές Οκτωβρίου. | Meteo.gr

Σημειώνεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις δείχνουν τάσεις και όχι ακριβείς ημερήσιες συνθήκες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά λόγω τοπικών καιρικών συστημάτων.

Τι έδειξε η πρόγνωση για τον Σεπτέμβριο

Για τον Σεπτέμβριο 2025, η πραγματική απόκλιση θερμοκρασίας στη ΝΑ Ευρώπη ήταν +1,33°C. Η πρόγνωση που είχε εκδοθεί τον Αύγουστο προέβλεπε μέση τιμή +0,84°C.

Το αποτέλεσμα αυτό αντιστοιχούσε στο 32% των πιθανών σεναρίων, δηλαδή στο δεύτερο πιο πιθανό εύρος τιμών που είχαν προβλεφθεί.