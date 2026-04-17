Καιρός: Οι βοριάδες «διώχνουν» την αφρικανική σκόνη – Πού θα επιμείνουν οι λασποβροχές

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα καθώς οι πολύ ισχυροί βοριάδες θα απομακρύνουν σταδιακά την αφρικανική σκόνη από τα βόρεια προς τα νότια. Ωστόσο, περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου δεν αποκλείονται και καταιγίδες.

Το Σαββατοκύριακο η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει αισθητά και η ποιότητα του αέρα θα βελτιωθεί σημαντικά. Ο καιρός θα είναι πιο ανοιξιάτικος, με ηλιοφάνεια, αλλά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας το Σάββατο τα 8 μποφόρ και την Κυριακή έως 7 μποφόρ, με τάση εξασθένησης. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται καλύτερες καιρικές συνθήκες, περισσότερη ηλιοφάνεια και περιορισμένη αστάθεια.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται νεφώσεις. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν επίσης σε περιοχές της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της Μακεδονία και της Ηπείρου. Στη Μακεδονία και στην Ήπειρο είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Πολύ αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ θα διατηρηθούν αυξημένες στην υπόλοιπη χώρα. Λόγω της παρουσίας σκόνης, οι βροχές θα είναι λασποβροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 20-22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 6 έως 23-25, στην Ήπειρο από 10 έως 24-26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-24, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 11 έως 21-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 25-27 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 25-27 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 20-22 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι, ενώ ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20-21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών λασποβροχών μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23-24 βαθμούς.