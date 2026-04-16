Θάνατος Μυρτούς: «Έψαχνε ταραγμένος ταξί», μαρτυρία για τον 23χρονο - Τα ευρύματα στο μοιραίο δωμάτιο

Τα ευρήματα στο δωμάτιο που πέρασε τις τελευταίες στιγμές η 19χρονη Μυρτώ, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε πλατεία στην Κεφαλονιά, έρχονται να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης του θανάτου της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 19χρονη, κατά τις τελευταίες ώρες της ζωής της, ήταν αναίσθητη κσι πέρναγε επιληπτικές κρίσεις για περίπου μια ώρα εντός του δωματίο, το οποίο βρίσκεται σε ξενοδοχείο που είχε κλείσει και πληρώσει η ίδια.

Όπως αναφέρει το Mega, ο φίλος της Μυρτούς, ο οποίος μαζί με τον πρώην αρσιβαρίστα και τον άλλο δράστη βρίσκονταν στο δωμάτιο το μοιραίο βράδυ, φέρεται να προσπαθήσει να εξαφανίσει όλα τα ίχνη από τον χώρο.

Στο δωμάτιο ωστόσο οι αρχές βρήκαν:

μέρη από τις τεχνητές βλεφαρίδες της 19χρονης

δύο κηλίδες στα σεντόνια όπου θα γίνει ανάλυση από ειδικούς

δύο λευκές πετσέτες, η μια με μια κηλίδα

Τα υπόλοιπα ευρήματα βρέθηκαν στην τουαλέτα του ξενοδοχειακού δωματίου. Συγκεκριμένα, η αστυνομία αναφέρει ότι βρέθηκε μια κηλίδα στον τοίχο - πιθανότατα αίματος - και ακόμη μια πετσέτα με κηλίδα αίματος.

Κεφαλονιά: Μαρτυρία κλειδί για τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς

Μαρτυρία κλειδί, για τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς, έδωσε στο «Live News» ο άνθρωπος στον οποίο ο κατηγορούμενος απευθύνθηκε για βοήθεια τη μοιραία νύχτα της 14ης Απριλίου στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι.

«Ήρθε κατά τις 06:10. Μου ζήτησε να του καλέσω ταξί, Του είπα να πάρει το σταθερό και να καλέσει ο ίδιος ταξί. Μετά από λίγο άκουσα - αν άκουσα καλά - ότι ήθελε να καλέσει ταξί για να πάει στον Πόρο και όταν ξαναήρεθε μου άφησε το σταερό τηλέφωνο και έφυγε», είπε αρχικά ο μάρτυρας.

Και συνέχισε λέγοντας: «Εγώ δεν τον ξέρω, δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ μου. Όταν ήρθε όμως, με τον τρόπο που μιλούσε φάνηκε σαν να ήθελε να δείξει ότι όλα είναι ΟΚ. Αλλά φαινόταν ταραγμένος γιατί έπαιρνε το κινητό, κοιτούσε το κινητό για να βρει το τηλέφωνο και να πάρει στο σταθερό.

Το κινητό που είχε στο χέρι του, ήταν ένα iphone άσπρο αν θυμάμαι καλά», δήλωσε ο μάρτυρας.

Ξεσπά η ετεροθαλής αδελφή της Μυρτούς: «Κρίνουμε ένα παιδί από το τι έκανε στα χείλη του;»

Η ετεροθαλής αδελφή της Μυρτούς, ξέσπασε on air για τα κακόβουλα σχόλια που δέχεται η οικογένειά τους για την εμφάνιση της αδελφής της.

Η αδελφή της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό το παιδάκι ο μπαμπάς μου θα το πάει με το νυφικό να παντρευτεί τον χάρο και αντί να κοιτάμε αυτό, κοιτάμε τι και πώς. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το βίντεο (από το ξενδοχείο).

Και λάθη να έγιναν, οτιδήποτε και να έχει συμβεί, το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του καθενός. Όταν είσαι από την επήρεια ουσιών, όταν έχεις ένα χαρακτήρα περίεργο δεν θα κάνεις και τα σωστά πράγματα. Σίγουρα πάντως είναι απάνθρωπο.

Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ εγώ να βγάλω αυτή την κακία που βγάζανε για την αδελφή μου επειδή είχε υαλουρονικό στα χείλη. Μην περιμένετε από εμένα να πω κάτι κακό.

Υπάρχουν οι αρχές, που πάνε να βγάλουν την αλήθεια στο φως, να σταματήσει η εκμετάλλευση της ύπαρξης της ζωής τους, γιατί κάποιοι από τον καναπέ τους μπορεί να λένε όλες αυτές τις χυδαιότητες που λένε. Δεν κρίνουμε ένα παιδί από ότι έκανε στα χείλη του και τα ρούχα του. Κρίνουμε ένα παιδί που βρέθηκε νεκρό, παραπεταμένο», είπε η αδελφή της 19χρονης.