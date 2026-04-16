Κωνσταντοπούλου σε Μητσοτάκη: «Άθλια η ομιλία σας, αλλά είναι και από τις τελευταίες»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στη Βουλή δήλωσε «Νομίζω παρακολουθήσαμε μία από τις πιο άθλιες πρωθυπουργικές ομιλίες. Είναι όμως και από τις τελευταίες πρωθυπουργικές ομιλίες, οπότε μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους για αυτή την ηθική πάνω από όλα αθλιότητα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «η αντίληψη του πρωθυπουργού για το Κράτος Δικαίου είναι ότι Κράτος Δικαίου σημαίνει να μην σβήνουν οι κλήσεις της Τροχαίας και να δημοσιεύονται πιο γρήγορα οι διαθήκες.

Έχουμε εντελώς άλλη αντίληψη για το τι είναι Κράτος Δικαίου και έχει ευτυχώς εμπεδωμένη άλλη αντίληψη ο ελληνικός λαός που έχει δημοκρατική ιστορία, δημοκρατική μνήμη, αγώνες και βαθιά δημοκρατική αίσθηση του ότι όταν ένας πρωθυπουργός βουτηγμένος στα σκάνδαλα, στα εγκλήματα στα κακουργήματα και τις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης την οποία διευθύνει, παριστάνει και προφασίζεται ότι τα βάζει δήθεν με το βαθύ κράτος, στα αλήθεια αυτό που ομολογεί, είναι η εμπλοκή του στην οικοδόμηση του βαθέως παρακράτους».

Κωνσταντοπούλου για ΝΔ: «Ο κόσμος συζητάει πώς θα φύγετε»

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση ότι «ο κόσμος συζητάει ολοένα και περισσότερο πώς θα φύγετε, γιατί σας βλέπει γαντζωμένους στην εξουσία και στο χρήμα που είναι συνδεδεμένο με την εξουσία.

Σας βλέπει να μη θέλετε να προσφύγετε στη δημοκρατική λύση που είναι οι εκλογές. Σας βλέπει να προσπαθείτε να πειθαναγκάσετε θεσμούς να ενεργούν κατά τα θελήματά σας και σας βλέπει έτσι επικίνδυνους, όπως επικίνδυνο είναι κάθε καθεστώς την ώρα που πέφτει».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, άσκησε δριμεία κριτική στη ΝΔ, για το πώς κρίνει το Κράτος Δικαίου, λέγοντας ότι «σίγουρα δεν κάνει μια χώρα Κράτος Δικαίου, απλώς το να μην μπορεί να σβήσει κάποιος μια κλήση. Αυτό είναι το αυτονόητο» ενώ έκανε αναφορά στο τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή τον Μάρτιο του 2021, όταν «το αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός της κ. Μπακογιάννη, χτύπησε και σκότωσε τον νεαρό Ιάσονα».

Στη συνέχεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «δεν μπορεί να λέγεται Κράτος Δικαίου ένα κράτος στο οποίο το κυβερνών κόμμα χρωστάει στις τράπεζες 550 εκατ. ευρώ, χωρίς συνέπειες, χωρίς κατασχέσεις, μόνο με διευθετήσεις και με συνεννοήσεις, ποιες;

Να δώσετε και τρίτη θητεία στον πολύ κύριο Στουρνάρα, τον πρώην υπουργό Οικονομικών σας, σε εκείνον που κατά την έναρξη της θητείας του το 2012, είπε ότι «η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης». Έναν άνθρωπο λοιπόν, που βάλει κατά του δικαιώματος στη στέγη και την πρώτη κατοικία, αυτόν θέλετε να επιβραβεύσετε, την ώρα που αμφισβητείτε το δικαίωμα στη στέγη τετρακοσίων ανθρώπων που ζουν στα προσφυγικά».