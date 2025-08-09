Καιρός: Οι περιοχές που κινδυνεύουν από τους θυελλώδεις ανέμους - Πότε θα εξασθενήσουν

Οι θυελλώδεις άνεμοι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις τελευταίες ημέρες με αποτέλεσμα μεγάλος να είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιές, ενώ προβλήματα προκαλούνται και στη ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Καμπόλη, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, το καιρικό μοτίβο των ενισχυμένων ανέμων θα συνεχιστεί.

Εξασθένηση αναμένεται από την Τρίτη (12/08).

Αναλυτικά η ανάρτηση με τις «επικίνδυνες» περιοχές:

«Συνεχίζεται το καιρικό μοτίβο των ενισχυμένων ανέμων στο Αιγαίο με εντάσεις 8 έως 9 μποφόρ και ριπές κατά τόπους στα 11 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή σε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιάς στις παρακάτω περιοχές:

Έβρος

Σαμοθράκη

Λήμνος, Λέσβος και Άγιος Ευστράτιος

Σποράδες

Εύβοια

Βοιωτία

Αττική και Αργοσαρωνικός

Κορινθία

Αργολίδα

Αρκαδία

Λακωνία, Κύθηρα και Αντικύθηρα

Χίος και Ψαρά

Κυκλάδες

Ικαρία, Φούρνοι και Σάμος

Κρήτη

Δωδεκάνησα

Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από την Τρίτη 12 Αυγούστου.»