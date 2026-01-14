Καιρός: Παγετός νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα, ηλιοφάνεια την υπόλοιπη ημέρα

Ο χιονιάς «αποχώρησε», ο παγετός «παραμένει» αλλά πλέον ο καιρός αρχίζει και «μαλακώνει». Αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με ηλιοφάνεια για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 – 5 μποφόρ.

Στην Αττική θα κυριαρχήσει ο ήλιος, με τη θερμοκρασία από 5 – 17 βαθμούς και τους ανέμους στα 2 – 5 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 0 – 12 και οι άνεμοι στα 2 – 4 μποφόρ.

Αύριο θα διατηρηθεί ο αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία έως 18 βαθμούς και τους ανέμους έως 5 μποφόρ. Σε παρόμοιο μοτίβο ο καιρός και την Παρασκευή.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στη Θράκη, στο Αιγαίο και στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς τα πρωί στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός. Κατά τις πρωινές και κυρίως κατά τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -8 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 10-12 με εξαίρεση το οροπέδιο του Νευροκοπίου όπου οι ελάχιστες θα κυμανθούν κοντά στους -10 βαθμούς, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από -3 έως 11-13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -2 έως 12-15 βαθμούς, στα Επτάνησα από 0 έως 12-14, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 1 έως 12 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 5 έως 14-16 βαθμούς Κελσίου.

Τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο, θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς, αλλά στα βόρεια οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ενώ το βράδυ ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 11 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.