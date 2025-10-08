Καιρός: Παραμένει η αστάθεια, επιμένει το κρύο – Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα πάνω από το Αιγαίο με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ενώ τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως ορεινά.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 βαθμούς στα βόρεια, τους 19 με 20 στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί θυελλώδεις έως 8 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Χρυσόστομο Παρανό, αισθητή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Πέμπτη με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων που δε θα ξεπερνούν στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά με εντονότερα φαινόμενα στη Θράκη όπου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, ενώ τοπικά έντονα θα είναι τα φαινόμενα στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται, στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα από τις μεσημεριανές ώρες και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 12-13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 16-18, στη Θεσσαλία από 8 έως 19-21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 18-19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 18-21, στα Επτάνησα από 10 έως 18-20, στα περισσότερα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 17-19 βαθμούς και στην Κρήτη από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ αλλά στα νοτιότερα πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με λίγες βροχές έως το μεσημέρι και βελτίωση στη συνέχεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15-16 βαθμούς.