Καιρός: Παραμένει σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία – Ενισχύεται το μελτέμι

Σε νέα άνοδο θα βρίσκεται σήμερα ο υδράργυρος, καθώς το καλοκαίρι φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Για τουλάχιστον πέντε έως έξι ημέρες ο καιρός θα θυμίζει... Ιούλιο και η ζέστη θα είναι αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τοπικά αναμένονται συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, το θερμό κύμα δεν αναμένεται να είναι ακραίο σε ένταση, ωστόσο ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυντικός λόγω της αυξημένης υγρασίας, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνει και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 39 ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση του πρώτου θερμού κύματος, με τοπικές συνθήκες καύσωνα και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 32-34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34-36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 36-38 και τοπικά 39, στην Ήπειρο από 17 έως 34-35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 36-37 και τοπικά 38 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 34-36 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 31-33 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ, αλλά στα νοτιότερα πελάγη βαθμιαία θα επικρατήσουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.