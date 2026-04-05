Ο καιρός το Πάσχα παραμένει απρόβλεπτος, με τα δύο μεγαλύτερα διεθνή μοντέλα προγνώσεων, το αμερικανικό (GFS) και το ευρωπαϊκό (ECMWF) να μη συνηγορούν ακόμα.

Σε νέα ανάρτηση για την διαφοροποίηση των στοιχείων που παρουσιάζουν τα δύο μετεωρολογικά μοντέλα ως προς την εξέλιξη του καιρού το Πάσχα, προχώρησε ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος τα σημερινά στοιχεία διαφοροποιούνται αισθητά από τα χθεσινά, κυρίως στο GFS, το οποίο εμφανίζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα, ενώ το ECMWF διατηρεί πιο σταθερή και συνεπή συνοπτική εικόνα.

Καιρός το Πάσχα: Πότε έρχεται επιδείνωση

Ο κ. Κολυδάς αναφέρει ακόμα πως «Το πιθανότερο σενάριο παραμένει μια μεταβολή του καιρού μετά τις 8 Απριλίου, με πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένη αστάθεια και περισσότερες πιθανότητες βροχών προς το διάστημα 10-13 Απριλίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μεγάλο Σάββατο, όπου το ECMWF δίνει ισχυρότερο σήμα για βροχές, χωρίς όμως να έχουν ακόμη κλειδώσει τα τελικά ύψη υετού».

Ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα

Για το πρώτο μισό της Μεγάλης Εβδομάδας, η γενική εικόνα είναι θετική.

«Τα τρέχοντα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη θα είναι πολύ καλός ο καιρός, ανοιξιάτικος και στη στεριά και στη θάλασσα, με καλές θερμοκρασίες, βοριάδες και αρκετή ηλιοφάνεια», ανέφερε εχθές, ο μετεωρολόγος Γ. Τσατραφύλλιας.

Ωστόσο, και αυτός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για αλλαγή του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας:

«Από τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά, ένα προγνωστικό μοντέλο σήμερα μας έδωσε σήμα για κάποιες βροχές. Πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως η μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν θα είναι κάτι το ακραίο. Θα δούμε».