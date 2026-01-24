Καιρός: Περαιτέρω βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας

Ήπιος θα είναι ο καιρός σήμερα! Τοπικές βροχές μικρής έντασης περιμένουμε στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και το ανατολικό Αιγαίο καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει ήπιος καιρός, με συννεφιά και πιθανόν να ψιχαλίσει λίγο τοπικά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις και στα ανατολικά ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αυξημένη συννεφιά και μουντός καιρός στην πόλη, με ασθενείς τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο (24/01), προβλέπονται βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ανατολική Αττική, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Εύβοια, την Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου, βαθμιαία στη δυτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 9 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 12, στη Θράκη από 3 έως 12, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 3 έως 14, στη Στερεά από 5 έως 16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 2 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 16, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 15-18 βαθμούς και στην Κρήτη από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το πρωί κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 11 βαθμούς.